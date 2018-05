Astrophysik, Philosophie und die Vorgänge im Kosmos

Anzeige

Sibylle Anderl bedient sich der Möglichkeiten der Astrophysik ebenso wie der der Philosophie. Ja, sogar mit Methoden der Kriminalistik und von Sherlock Holmes könne man aus vorgefundenen Spuren rückwirkend Modelle konstruieren, die ein Geschehen am Himmel erklären könnten. Denn dass der Himmel schwer fassbar ist, habe auch die moderne Astrophysik noch nicht auflösen können. „Wir können dafür die Erde ja nicht einfach verlassen“, machte Anderl deutlich.

Experimentieren lasse sich nicht, für das Universum gebe es kein Labor. „Wir sehen die Spuren dessen, was passiert ist, darauf aufbauend versuchen wir zu verstehen, was war – ähnlich wie in der Archäologie“, schälte die Sternenforscherin das Besondere ihrer Disziplin heraus. Die Astrophysik müsse sich also ihren eingeschränkten Beobachtungsbedingungen anpassen, lautete ein Fazit der Wissenschaftsjournalistin. Das Besondere, das Beeindruckende an ihrem Fach sei, „was wir unter diesen Bedingungen schon über das Universum und seine Phänomene herausgefunden haben“, woran ihr Blick über den Tellerrand, sozusagen in die Suppenschüssel der Philosophie, nicht unbeteiligt ist.

Ein Ansporn, der auch den Studierenden der Mechatronik (und anderer Studiengänge) ein hilfreiches Leitmotiv sein dürfte. Und die können dafür sogar auf der Erde bleiben.

