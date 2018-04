Atmosphäre wechselt von Kneipe zu Kneipe

Anzeige

Auf unverwechselbare Interpretationen von Metallica, Rammstein, AC/DC oder den Sportfreunden Stiller können sich die Partygänger in der Bistro-Musikkneipe „Live“ mit der Band „F.A.T.-X“ freuen.

Mit einer Mischung aus bekannten Liedern der vergangenen Jahrzehnte aus den Bereichen Pop, Rock, Party und sogar Metal heizt die Band „Cracked Fire“ im „No-Limit Club“ ein. Liedern von Andreas Gabalier, U2 bis hin zu Nirvana und Robbie Williams fügt die Band eine eigene Note hinzu. Der Club macht anschließend seinem Namen alle Ehre und bleibt bis 5 Uhr geöffnet. Die Band startet dort um 22 Uhr.

Für die Folk-Fans gibt es wie immer eine feste Adresse: Die „Idiots in the Crowd“ zaubern mit ihrem vielfältigen Repertoire und ihrer unbändigen Spielfreude die Stimmung eines irischen Pubs in das „Mosbacher Brauhaus“. Nach dem Motto „Rock the Planet“ wird im „Ludwig“ gefeiert. Die bühnenerfahrenen Musiker der Band „Dressinger“ spielen ihre Live-Auftritte in klassischer Besetzung: Vocal, Guitar, Bass, Keyboard und Drums. Zuschauer können sich auf das musikalische Spektrum von Rock-Klassikern bis hin zu Welthits aus den 70er und 80er Jahren freuen. Auf der Setliste stehen unter anderem Pink, Amy Winehouse und Kings of Leon.

„Crock“ ist eine Coverband der etwas härteren Sorte, die sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Mit Crossover Rock, kernigen Rock-Hämmern, aber auch aktuellen Chartbreakern spielt die Band im „Kandelschuss“.

Fetzig und gefühlvoll

Gänsehaut-Momente will die Akustik-Band Livingroom liefern. Bei „Tante Gerda“ ist fetziger Rock und Pop, gefühlsvolle Balladen zum Tanzen, Mitmachen oder einfach zum Genießen zu erwarten.

Seit über 20 Jahren ist Paulo Simoes eine etablierte Größe und sorgt mit seiner Akustikgitarre auch im „Alt-Mosbach“ für beste Unterhaltung. Bei ihm stehen unter anderem Pop, Rock, Oldies, Country und spanische Folklore auf dem Programm, gerne auch eigene Interpretationen. „DOZ“ aus Mosbach dürfen bei der Veranstaltung nicht fehlen. Sie haben ihre musikalischen Wurzeln im Sound der 60er und 70er Jahre.

Das Programm des Gitarrenduos gestaltet sich in Zusammenarbeit mit illustren Überraschungsgästen gewohnt mitreißend. Dieses Mal gibt es im neu eröffneten „Wintergarten“ neben kurzen Ausflügen in Klassik und Jazz auch Rockklassiker und Songmaterial aus der aktuellen Zeit zu hören.

Im „fideljo“ können sich die Zuschauer auf die Zed Mitchell und seine Band freuen. Seine fünf Oktaven umfassende Stimme macht ihn zu einem Sänger der Extraklasse. Er zählt zu den besten Gitarristen in Europa und nimmt seine Zuhörer auf eine gefühlvolle und rockige Blues-Reise mit.

Auch in diesem Jahr gibt es einen Busshuttle zu allen beteiligten Kneipen. Fahrpläne sind am Veranstaltungstag in den Kneipen und in der Tourist Information erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.04.2018