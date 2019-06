Audi-Fahrerin schwer verletzt

Elztal.Ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten, bog ein 82-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr in Dallau von der Bundesstraße nach links in den Geisrain ab. Die Ampelanlage zeigte für den Opel-Fahrer zwar grün an, dennoch hätte er die in Richtung Ortsmitte Dallau auf der Bundesstraße fahrende Audi-Fahrerin zuerst vorbeifahren lassen müssen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge.

Diese war so heftig, dass Fahrer und Beifahrer des Opels sowie die 26-jährige Audi-Lenkerin verletzt wurden. Bei der jungen Frau erwiesen sich die Verletzungen als so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.06.2019