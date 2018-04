Auf die Suche nach neuen Mitgliedern gemacht

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Bei Vorstandswahlen der AfD war in Obrigheim vor einigen Tagen auf eine Parteiveranstaltung hingewiesen worden, die schon bald darauf in der Alten Mälzerei stattfinden sollte. Alle Interessierten waren eingeladen. Das galt augenscheinlich nicht ganz uneingeschränkt, denn der erste Versuch der Pressevertreterin scheiterte schon an der Tür der Alten Mälzerei. Als Grund wurde einmal die mitgeführte Kamera genannt und zudem auf den fehlenden Presseausweis verwiesen – dies ein Novum in ihrer bisherigen Journalistenlaufbahn. Die Auswahlkriterien an der „Pforte“ der Mälzerei bleiben jedenfalls rätselhaft.

Dass ein junger Mensch aus Billigheim, der nach eigenem Bekunden aus Facebook von dieser Veranstaltung erfahren hatte, mit der Aufschrift auf seinem Sweatshirt „Kein Mensch ist illegal“ nicht hineinkam, ließ darauf schließen, dass Andersgesonnene nicht erwünscht waren. Einige hatten Kenntnis über diese Veranstaltung durch einen unter den Scheibenwischer geklemmten Flyer bekommen. Andernorts wurde über Zeitungsanzeigen geworben. Am Ende war es jedoch letztlich nur eine kleine Schar von SPD-Demonstranten um Stadtrat Hartmut Landhäußer (SPD), die öffentlich Gegenposition bezogen. Die Polizei war ebenfalls präsent, allerdings in weit geringerer Stärke als bei einer AfD-Parteiveranstaltung in Mosbach vor der letzten Bundestagswahl. Und Absperrgitter gab es nicht. Die Polizei bewertete die Veranstaltung als eine geschlossene, bei der ein Zutritt nur mit Einladung möglich ist. Diese Auffassung steht allerdings in einem gewissen Kontrast zur Ankündigung auf dem Flugblatt: „Ja ich will ...anhören, Ja-Sagen und Mitglied werden“. Beim zweiten Anlauf gelang dann der Pressezugang zur Veranstaltung, nach einem nachdrücklichen Verweis auf die gegebene Zusage von Uwe Wanke, dem Sprecher des AfD-Kreisverbands Neckar-Odenwald, und nachdem die Kamera abgegeben wurde.

Ziele vorgestellt

Für die rund 70 Besucherinnen und Besucher zumeist im Rentenalter waren auf den Sitzplätzen eine Broschüre mit den wichtigsten Zielen des AfD-Parteiprogramms ausgelegt. Zudem fand sich darin auch ein Abriss über die „Erfolgsgeschichte“ der Partei, der Appell diese „mitzugestalten und Mitglied zu werden“. Eine frühere Parteizugehörigkeit wurde im Mitgliedsantrag gleich mitabgefragt. Die ersten 15 Minuten hatte die Pressevertreterin versäumt und stieß erst zur Rede des Landesvorsitzenden Ralf Özkara, Landesvorsitzender der AfD dazu. Hauptredner Professor Dr. Jörg Meuthen, Bundessprecher und MdEP, traf eine Stunde nach Veranstaltungsbeginn ein, bei der am Ende alle, zu denen noch Redner Bernd Gögel, Fraktionsvorsitzender im Landtag, zählte, sich sämtlichen Fragen stellten. Die Reden wurden wiederholt von reichlich Zwischenapplaus unterbrochen, zum Beispiel bei Sätzen wie, „die Mosbacher Feuerwehr hat mehr Durchschlagskraft als die Bundeswehr“, so Özkara und „wir wollen, dass das Volk nicht für dumm gehalten wird“. Wie Özkara sprach sich auch Gögel für mehr Elemente der direkten Demokratie aus, wie sie in der Schweiz praktiziert wird. Über das Ziel der Mosbacher Veranstaltung ließ er niemanden im Unklaren, als er darauf verwies, sich „ein paar Mitgliedsanträge zu wünschen“.