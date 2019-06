Mosbach.Aufmerksame Nachbarn und schnell einschreitende Polizeibeamte führten zur Festnahme zweier Männer am Donnerstagabend in der Siebenbürgenstraße in Mosbach. Zeugen hatten dort laut Polizei gegen 22.40 Uhr beobachtet, wie zwei ortsfremde Personen durch die Straße liefen. Auffällig war, dass einer der beiden trotz sommerlicher Temperaturen Handschuhe trug. Wenig später bemerkte eine weitere Zeugin, dass sich eine der Personen an der Kellertür eines Nachbarhauses zu schaffen machte. Die Zeugin sprach den Mann an, daraufhin rannte er mit seinem Komplizen weg.

Der Zeuge, welcher die Männer zuerst bemerkt hatte, konnte die Flucht eines Mannes verhindern und diesen festhalten. Der zweite Flüchtige kehrte wenig später zurück und wurde ebenfalls bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Unmittelbar danach nahmen die Beamten die beiden 31 und 64 Jahre alten Männer vorläufig fest und brachten sie zum Polizeirevier Mosbach. Beide werden dringend verdächtig versucht zu haben, in das Wohnhaus in der Mosbacher Siebenbürgenstraße einzubrechen. Aus diesem Grund wurden von der Staatsanwaltschaft Mosbach Untersuchungshaftbefehle gegen die Männer beantragt. Diese wurden am Freitag vom zuständigen Amtsgericht Mosbach erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Der Fall sei ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig aufmerksame Nachbarn sind, so sie Polizei. Zeugen sollen bei verdächtigen Wahrnehmungen stets die Polizei rufen.

