Auftritt von Meyer und Roos

Neckarelz.Schon mehrmals hat das Publikum der Großen Kreisstadt – in Mosbach wie in Neckarelz – das Freundespaar David Meyer und Christof Roos erlebt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, auf kurzweilige Weise große Musik verständlich zu machen und gekonnt aufzuführen. Am Donnerstag, 12. Juli, um 20 Uhr ist es wieder so weit: Im Evangelischen Gemeindehaus Neckarelz werden sich die beiden zwei Klaviersonaten Ludwig van Beethovens widmen.

Veranstalter des Abends ist erneut der Neckarelzer-Diedesheimer Verein „Gut gestimmt!“, der sich die Orgelsanierung in der Martinskirche. Der Eintritt frei, für kühle Getränke in der Pause ist gesorgt.