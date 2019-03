B 27 ab Montag für sieben Wochen gesperrt

Neckarburken.Die Bauarbeiten an der Fahrbahn der Bundesstraße 27 bei Neckarburken gehen weiter. Das bedeutet für die Autofahrer und natürlich auch für Busse voraussichtlich ab Montag, 1. April, eine erneute Umleitung. Sieben Wochen, bis 17. Mai, dauert die Vollsperrung.

Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mitteilt, die Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke zwischen der Ortsdurchfahrt Neckarburken und der Einmündung der L 525 (Eselsbrücke) kurz vor Mosbach fortgesetzt.

Vollsperrung muss sein

Die Leitungs- und Kanalarbeiten in der Ortsdurchfahrt Neckarburken sowie die Erneuerung der Fahrbahndecke der B 27 können nur unter Vollsperrung durchgeführt werden.

Die Instandsetzungsarbeiten sind nach der Mitteilung des RP zur Beseitigung von Schäden infolge der Verkehrsbelastung und aus Altersgründen der Fahrbahn dringend erforderlich. Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht werden Schadstellen beseitigt und zur Erhöhung der Tragfähigkeit der Strecke eine Binderschicht eingebaut. Danach erfolgt die Aufbringung der neuen Deckschicht. In der Ortsdurchfahrt Neckarburken führt die Gemeinde Elztal weiterhin Arbeiten an der Wasserversorgung und an den Abwasserleitungen durch, die ebenfalls nur unter Vollsperrung der B 27 möglich sind.

Umleitung ausgeschildert

Der Verkehr von Mosbach kommend Richtung Dallau wird über die L 527 und Sulzbach umgeleitet. Der Verkehr von Mosbach Richtung Odenwald, Limbach, Mudau, Buchen und weiter in Richtung Tauberbischofsheim wird über die L 525 und Sattelbach umgeleitet.

Für den Verkehr auf der B 27 von Buchen kommend Richtung Mosbach erfolgt bereits am Knoten Waldhausen eine Umleitungsempfehlung über Limbach, Fahrenbach und Sattelbach nach Mosbach. Ab Dallau wird der Verkehr Richtung Mosbach über Sulzbach geleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Für die betroffenen Buslinien gibt es eine Sonderregelung.

Die Gesamtkosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro werden vom Bund getragen.

