Beachparty im Freibad „faMos“

Mosbach.Mit einer Beachparty feiert der Jugendgemeinderat Mosbach am letzten Schultag vor den Sommerferien sein 20-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „beach perfect“ lädt das Gremium im Rahmen des Mosbacher Sommers am Mittwoch, 25. Juli, ab 17 Uhr ins Freibad „faMos“ ein.

Für ausgelassene Stimmung sorgen die auch überregional sehr erfolgreichen DJ’s von „Generation Sounds“ aus Trienz. Neben Tanzen steht auch Spiel und Spaß auf dem Programm. Sportbegeisterte können beim Beachvolleyballturnier mitmachen und eine Mannschaft per Mail unter jgr-mosbach@web.de oder auch auf Facebook anmelden. Neben dem üblichen kulinarischen Angebot im Freibad bietet der Jugendgemeinderat alkoholische und nichtalkoholische Cocktails an.

Karten gibt es im Vorverkauf sowohl in der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 06261/91880, als auch im Freibad „faMos“ und an der Abendkasse. Wegen der Veranstaltung endet der normale Badebetrieb im Freibad an diesem Tag um 16.30 Uhr. Für die Beachparty gilt die Saisonkarte für das Freibad nicht.