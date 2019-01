„Beloved Europa“ weckt Urlaubserinnerungen

Mosbach.Café del Mundo, zwei preisgekrönte Ausnahmemusiker, die ihre Passion leben: Flamenco-Gitarre. Nach ihrer vierjährigen Konzertreise durch Europa sind die beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian in ihre Heimatregion Buchen im Odenwald zurückgekehrt.

Inspiriert von ihrer Reise stellen sie am Sonntag, 3. Februar, um 17 Uhr in der Alten Mälzerei ihre neue CD „Beloved Europa“ vor. Die Gitarrenkunst von „Café del Mundo“ entführt in die mystische Welt des Flamenco, der viel mehr ist als virtuose Unterhaltung: Es geht um alles, was Menschen bewegt, um Liebe, Sehnsucht und Lebensfreude, um Himmel und Erde.

Das neue Album „Beloved Europa“ spiegelt die innigen Begegnungen und Eindrücke der beiden Gitarrenvirtuosen wieder, welche sie auf ihrer Reise durch Madrid, am Fuße des Schweizer Mont-Vully bis hin zum toskanischen Dörfchen Querceto gesammelt haben. All diese Erlebnisse fügen sich zu einer hinreißenden atmosphärischen musikalischen Buntheit zusammen, welche uns die Augen öffnet und in die atemberaubenden Weiten Europas entführt. Somit werden bei dem ein oder anderen mit Sicherheit einige Urlaubserinnerungen geweckt, die zeigen, wie wertvoll und wunderschön Europa ist.

Die Flamenco-Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian sind gegensätzlich wie Feuer und Wasser und ergänzen sich somit zu einem Gitarrenduo auf Weltniveau. Bei ihren Live-Auftritten kann sich das Publikum stets auf einen mitreißenden Dialog zweier begnadeter Instrumentalkünstler freuen, die sich gegenseitig herausfordern und einander ihr Bestes entlocken.

Jan Pascal, Jahrgang 1975, entstammt einer Musikerfamilie. Seine erste Gitarre erhält er von seinem Großvater in Spanien, den ersten Unterricht von einem Onkel. Er wächst bei seiner schlesischen Großmutter Edeltraud Bonk (Sopranistin und Kirchenmusikerin) auf. Später besucht er das Musikinternat Münsterschwarzach. Nach Unterricht in Gesang bei John Porter und klassischer Gitarre bei Bernhard Weber in Heidelberg gründet er 1996 sein eigenes Tonstudio. Seine Flamenco-Gitarrenkennnisse erhält er bei Rafael Cortes und Mariano Martín.

Alexander Kilian, Jahrgang 1987, gilt als gitarristisches Wunderkind. Seine multikulturelle musikalische Ausbildung erhält er bei Zaza Miminoshvili. Im Alter von 15 Jahren gewinnt er seinen ersten internationalen Wettbewerb mit dem Stück „Guajiras de Lucia“ von Paco de Lucia. Es folgen zahlreiche Meisterkurse und Konzerteinladungen nach Israel, Russland, Georgien, Spanien und Italien. 2011 erhält er das künstlerische Diplom im Fach Jazz-Gitarre. 2007 lernen sich beide bei einem Flamenco-Gitarrenworkshop kennen. Der Funke springt sofort über.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019