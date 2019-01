Mosbach.Bei einer Feierstunde am Freitag, 11. Januar, begrüßt der Präsident des Landgerichts Reiner Hettinger die acht Handelsrichter, die für die Jahre 2019 bis 2024 beim Landgericht Mosbach neu ernannt wurden. An der Veranstaltung wird auch die Vorsitzende Richterin am Landgericht F. Hark mitwirken, die zusammen mit den Handelsrichtern die Kammer für Handelssachen beim Landgericht Mosbach bildet, so das Landgericht in einer Mitteilung.

Beim Landgericht Mosbach ist eine Kammer für Handelssachen errichtet, die unter anderen bei Streitigkeiten zwischen Kaufleuten aus Handelsgeschäften, bei gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten und bei Auseinandersetzungen wegen unlauterem Wettbewerb angerufen werden kann.

Acht ehrenamtliche Richter

Die Kammer für Handelssachen ist mit einem Berufsrichter als Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen Handelsrichtern besetzt. Beim Landgericht Mosbach werden für die Jahre 2019 bis 2024 acht ehrenamtliche Handelsrichter eingesetzt, deren Mitwirkung an einzelnen Verfahren durch einen Geschäftsverteilungsplan geregelt ist. Jeder Handelsrichter hat das gleiche Stimmrecht wie der vorsitzende Berufsrichter.

Für fünf Jahre ernannt

Das Justizministerium ernennt die ehrenamtlichen Handelsrichter auf Vorschlag der Industrie- und Handelskammer für die Dauer von fünf Jahren. Ernannt werden können deutsche Staatsangehörige mit einem Lebensalter von mindestens 30 Jahren, die Kaufmann, Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer einer juristischen Person oder Prokurist sind oder waren.

Die Handelsrichter sollen entweder im Bezirk des Landgerichts wohnen oder in diesem Bezirk eine Handelsniederlassung haben beziehungsweise einem Unternehmen angehören, das seinen Sitz oder seine Niederlassung im Bezirk hat.

Praxisnahe Entscheidungen

Die Einrichtung der Handelskammern bei den Gerichten gewährleistet eine besondere Kompetenz für die Entscheidung von Streitigkeiten mit kaufmännischem beziehungsweise besonderem wirtschaftlichen Bezug. Dabei sichert die Beteiligung von Handelsrichtern die Einbringung ihrer praktischen Erfahrung aus ihrer unternehmerischen beziehungsweise beruflichen Tätigkeit und ihrer hieraus resultierenden Kenntnisse von Handelsbräuchen in die Rechtsprechung.

Zugleich soll der Einsatz von Handelsrichtern die Erzielung von praxisnahen Entscheidungen mit besonderer Überzeugungskraft und Akzeptanz bei den Rechtssuchenden sichern.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.01.2019