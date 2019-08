Betrüger raubten 80-Jährige aus

Mosbach.Leider kommt es immer wieder zu dem sogenannten „Enkel-Trick“, bei dem sich Betrüger als vermeintliche Verwandte das Vertrauen älterer Personen erschleichen und diese um Geld bitten.

10 000 Euro gestohlen

In Mosbach hatten Betrüger am Mittwoch genau mit dieser Masche Erfolg und ergaunerten dadurch insgesamt 10 000 Euro von einer 80-jährigen Frau. Auch in diesem Fall wurde die Frau massiv unter Druck gesetzt und ihr eine Notsituation vorgespielt.

Das Polizeipräsidium Heilbronn rät bei Anrufen, bei denen Personen nach ihren finanziellen Verhältnissen fragen oder Geld fordern, zu Misstrauen. Bei einem verdächtig wirkenden Anruf sollte sofort das zuständige Revier oder die Polizei über die 110 verständigt werden.

