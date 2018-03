Bildung auf den richtigen Kurs bringen

Anzeige

Erziehungsauftrag verabschiedet

Dass die Schule heutzutage in weiten Teilen zum „Reparaturbetrieb der Gesellschaft“ geworden sei, räumte Eisenmann ein. Sie beklagte, dass sich Eltern – über alle Gesellschaftsschichten hinweg – aus dem Erziehungsauftrag verabschiedet hätten. Als Stärke des baden-württembergischen Schulsystems sieht sie dessen „Durchlässigkeit“, was bedeute, dass es unterschiedliche Wege zum Abitur oder zur Ausbildung gäbe. Und die Realschule spiele im Land schon deshalb eine zentrale Rolle, weil sie die Eltern schätzen würden. Auch die Gemeinschaftsschulen mit ihrem pädagogischen Konzept fänden bei vielen Eltern Anklang. Sie seien allerdings nicht für jedes Kind und alle Eltern geeignet.

Um alle Maßnahmen greifen zu lassen, sei die wichtigste Voraussetzung aber, dass Unterricht überhaupt stattfinde. Ein großes Problem sei der eklatante Lehrermangel, der durch die anrollende Pensionierungswelle noch verstärkt würde. Alleine 5000 offene Lehrerstellen gebe es in Baden-Württemberg zu besetzen. Was aus der akademischen Lehrerausbildung auf den Bewerbermarkt gelange, sei aber nicht nur insgesamt zu wenig, sondern manchmal auch am Bedarf vorbei entwickelt. So gebe es ein deutliches Überangebot in den in Deutsch mit Sprachen kombinierten Abschlüssen. Engpässe bestünden dagegen bei den MINT-Fächern. Dabei habe man die Ausbildungskapazitäten deutlich erhöht.

Nach den Worten der Ministerin muss sich der Gymnasiallehrernachwuchs darauf einstellen, dass sich das Einsatzspektrum für sie deutlich verbreitert. Verwendungen in beruflichen Gymnasien oder der gymnasialen Stufe einer Gemeinschaftsschule seien durchaus zumutbar. So weit wie Bayern, wo Gymnasiallehrer für einen Einsatz an Grundschulen zwangsverpflichtet würden, will Eisenmann jedoch nicht gehen.

Auch das achte Mosbacher Bildungsgespräch stand am Ende im Zeichen eines echten „Meinungsaustauschs“, den sich Richard Zöller, Mitorganisator und Mitglied im Arbeitskreis Bildung, eingangs gewünscht hatte. Neben Pädagogen, Professoren, Rektoren und Schülern waren auch Bürgermeister und Kommunalpolitiker als Vertreter der Träger präsent. Ebenso auffallend war die konstruktive und sachliche Atmosphäre des Abends, trotz teilweise unterschiedlicher Sichtweisen und Perspektiven. hil

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018