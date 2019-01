Bildung und Mobilität werden Schwerpunkte sein

Mosbach.Mit immer größeren Schritten gehen die Jungen Liberalen Neckar-Odenwald in die Planungen zur Kommunalwahl am 26. Mai. Am Freitag traf sich der Kreisvorstand mit Interessenten und Mitgliedern aus den umliegenden Kreisverbänden im Hotel-Restaurant „Amtsstüble“, um die Themen auf kommunaler Ebene auszuarbeiten.

Kaum Freizeitmöglichkeiten

Als wesentliches Thema hat sich die Jugendarbeit herausgestellt: Die sinkenden Angebote an kostenfreien Freizeitmöglichkeiten erschweren den sozialen Kontakt unter den Jugendlichen. In den vergangenen Jahren hätten immer mehr Jugendräume in kleinen Orten ihre Türen geschlossen, häufig aus finanziellen Gründen. „Abendliche Unternehmungen mit ganzjähriger Attraktivität sind leider Mangelware“, so der Kreisvorsitzende Jakob Krauth aus Schefflenz. Hinzu kämen Probleme bei der Mobilität, sei es beim geringen Ausbau der Ruftaxis oder in der zum Teil schlechten Taktung im Bus- und Bahnverkehr. „Wenn junge Menschen dem Landreis auch nach Ausbildung oder Studium treu bleiben sollen, ist an dieser Stelle ein stärkeres Engagement von Kreistag und Gemeinden erforderlich“, so Krauth. Ebenfalls Teil der Konzepte der Jungliberalen ist der Bildungsbereich. Dort wird der Ausbau der kreisweiten Bildungsplattform zu einem Informationsportal für Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Kreis gefordert. Krauth war am Ende des Programmatik-Workshops zuversichtlich, „dass wir diese und weitere Themen in das FDP-Wahlprogramm einbringen können“.

