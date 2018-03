Blockaden lösen und ein inneres Gleichgewicht schaffen

Anzeige

Winkler definierte Stress als eine unwillkürliche, also automatische Reaktion des gesamten Organismus auf alles, was als Bedrohung oder als Herausforderung bewertet wird. Stress sei nicht nur negativ, sondern unter Umständen sogar lebenswichtig.

Ungelöste Konflikte

In einer Stresssituation schütte der Körper Adrenalin und Cortisol aus, wodurch Herzfrequenz und Blutdruck steigen. Das Blut schieße in Arme und Beine, die Muskeln spannen sich an und Energie für eine schnelle Reaktion stehe zur Verfügung. Werde diese Energie nicht verbraucht, bleibe im Körper eine Anspannung zurück. Ungelöste Konflikte, Spannungen in der Familie oder am Arbeitsplatz seien Situationen, die dazu führen, den Körper in einen Alarmzustand zu bringen. Die Muskeln seien ständig angespannt und der Körper akzeptiere diesen Zustand der permanenten Anspannung als normal.

Muskelanspannungen würden unwillkürlich mit Verspannungen im Nacken beginnen, denn der Halsbereich sei eine schützenswerte Stelle. Allerdings seien die Muskelverspannungen der seitlichen Halsmuskulatur nicht synchron, so dass es die Wirbel „krumm“ ziehe. Eine Anspannung löse zum Ausgleich eine andere Anspannung aus. Beinlängendifferenz sowie Druck auf die Nerven seien die Folge.

Handele es sich um eine dauerhafte, chronische Muskelanspannung (CMA), vergesse das Gehirn einfach die Entspannung (Sensomotorische Amnesie). Durch die Vitametik-Anwendung helfe man dem Gehirn, sich an die Entspannung zu erinnern und die Blockade zu lösen. Nerveninformationen können dann wieder frei fließen und der Mensch könne in das innere Gleichgewicht zurückfinden.

Ganz praktisch zeigte Winkler an Freiwilligen wie die Vitametik funktioniert, wie der Beinlängentest erfolgt und der Impuls gesetzt wird. Auf viele persönliche Fragen eingehend, endete ein interessanter Vortragsabend.

Zum Abschluss verwies Vorsitzender Rolf Ehrle auf zwei geführte kostenlose Wanderungen am 24. März und 7. April am Neckarsteig statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.03.2018