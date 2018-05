Blumen, Pflanzen und mediterranes Ambiente

Anzeige

Floristische Arbeiten sowie kompetente Beratung gehören genauso dazu wie eine weite Bandbreite attraktiver Dekoartikel für Haus, Garten und Terrasse und Gartennostalgie aus Eisen sowie Kreatives wie Strohhüte, Schmuck, feine Seifenkreationen und Glasaccessoires. Kunsthandwerkliche Arbeiten und Feines für den Gaumen, wie zum Beispiel mediterrane Spezialitäten, Öle, Gewürze, Senf, Liköre, Fruchtaufstriche und Gelees runden die Palette ab.

Im Rahmenprogramm für die ganze Familie gibt es spezielle Angebote zum Mitmachen und selbst Gestalten für Kinder. Es wird bunt in Mosbach, wenn die Farbzaubermaschine mit Hilfe der Farbschleuder außergewöhnliche Bilder, die an Feuerwerke erinnern, entstehen lässt. Ihrer Fantasie freien Lauf lassen dürfen alle Kinder an der „Big Tape Wand“, wo am Ende des Tages ein spektakuläres Kunstwerk entstehen wird. Dabei wird nicht gemalt, sondern mit Hilfe von Gewebe- und Klebeband getaped. Auch Annette Reinhard ist mit ihrer Schminkwerkstatt von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz.

Um 11 Uhr startet am Treffpunkt Tourist Information am Marktplatz die erste samstägliche Stadtführung durch die historische Altstadt, die auch mobilitätseingeschränkte Besucher einlädt, in Mosbach auf Entdeckungstour zu gehen. Um 13 Uhr heißt es „Zwei Konfessionen unter einem Dach“. Bei der Führung durch die Stiftskirche erfahren die Besucher von Gästeführerin Anita Schneider vieles über die Geschichte der Stifts- und St. Juliana-Kirche. Treffpunkt ist vor dem Haupteingang der Stiftskirche.

Die „Nachtigallen“ aus dem Raum Heidelberg werden die Besucher des Blumenmarktes von 12 bis 16 Uhr musikalisch unterhalten.

