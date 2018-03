Brandstifter muss ins Gefängnis

Im Thekenbereich des Vereinsheims der „Barbarians“ in Aglasterhausen hat der Angeklagte am 24. Oktober 2017 Feuer gelegt. © Ralf Scherer

Mosbach/Aglasterhausen.Beziehung zerbrochen, Meisterprüfung in den Sand gesetzt, Probleme mit dem Chef und finanziell chronisch klamm: Aus Verzweiflung über seine Situation hat ein 26 Jahre alter Mann im Oktober 2017 das Vereinsheim der „Barbarians“ in der Mosbacher Straße in Aglasterhausen angezündet. Er wollte in den Flammen sterben und setzte mit seinem Vorhaben auch das Leben von neun Bewohnern des Gebäudes aufs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018