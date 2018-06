Bürger dürfen mitraten und ihr Wissen einbringen

Anzeige

Mosbach.Das SWR Fernsehen dreht am heutigen Dienstag für die Sendung „Stadt – Land – Quiz“ in der Region. Bei dem Städteduell im Südwesten treten jeweils zwei Ortschaften gegeneinander an und beweisen, dass sie ihre Heimat gut kennen. Zudem steht jede Sendung unter einem speziellen Thema.

Mosbach wird gemeinsam mit Haßmersheim auf Wachenheim an der Weinstraße treffen und sich mit der rheinland-pfälzischen Stadt messen. Die Gemeinsamkeit liegt bei den Königen der Lüfte und seinen Verwandten: im Kurpfalz-Park im Pfälzerwald gibt es ebenso wie bei der der Deutschen Grafenwarte auf der Burg Guttenberg eine Greifvogelschau.

Falkner Stefan Rebscher von der Burg Guttenberg wird gemeinsam mit dem Leiter des Stadtmuseums Mosbach, Stefan Müller, die Region repräsentieren und Moderator Jens Hübschen Rede und Antwort stehen.