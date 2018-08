Mosbach.Nachdem Mosbach als eine von 13 Städten in Baden-Württemberg des Nabu-Projekts „Natur nah dran“ ausgewählt wurde und in Kürze mit den geplanten Maßnahmen für mehr biologische Vielfalt und gegen das Insektensterben startet, unterstützt die Stadt auch das Nabu-Projekt „Blühende Gärten – damit es summt und brummt!“.

Während es bei „Natur nah dran“ um die Umwandlung kommunaler Flächen wie zum Beispiel Verkehrsinseln in kleine Biotope geht, setzt „Blühende Gärten“ beim privaten Gartenbesitzer an. Denn, die Artenvielfalt erhalten und dem Insektensterben entgegenwirken – das beginnt bereits im eigenen Garten. Im Rahmen des neuen Projekts „Blühende Gärten - damit es summt und brummt!“ bietet der Nabu Baden-Württemberg deshalb hundert kostenlose individuelle Gartenberatungen an.

Privatpersonen können ab sofort ganz einfach online am Gewinnspiel teilnehmen. Aber auch Kirchen, Organisationen wie Sport- oder Musikvereine und Unternehmen haben die Chance, eine Bewerbung einzureichen und eine Beratung für ihre Fläche zu gewinnen. Ziel ist eine naturnahe Umgestaltung, damit Insekten, Vögel und andere Tiere ausreichend Nahrung finden. Fachleute geben vor Ort individuelle Tipps, welche Pflanzen geeignet sind und worauf besonders zu achten ist.

„Blüte ist nicht gleich Blüte – die meisten Insekten können mit exotischen Gehölzen wie dem Kirschlorbeer nichts anfangen. Besser sind heimische Arten, zum Beispiel Holunder oder Stauden wie Schlüsselblume oder Borretsch“, rät Projektleiterin Anna Sesterhenn. „Im Siedlungsraum steckt viel Potenzial, etwas gegen das Artensterben zu tun - darauf wollen wir aufmerksam machen. Alle können einen Beitrag leisten und jede Fläche zählt!“

Neben den Beratungen stellt der Nabu einfache Praxis-Tipps und Hintergrundinformationen rund um naturnahes Gärtnern auf www.blühendegärten.de und in einem Infoflugblatt bereit. Das Flugblatt inklusive Blumensamentütchen liegt bei der Stadt Mosbach und deren Einrichtungen aus und kann kostenlos bestellt werden unter www.NABU-BW-Shop.de oder per Mail an Service@NABU-BW.de.

Ziel des Projekts ist es, die biologische Vielfalt im Siedlungsbereich auf privaten Flächen zu fördern. Durch Beratung und Information zum naturnahen Gärtnern sollen Menschen für das Thema sensibilisiert werden. Einfache Tipps und Hilfestellungen motivieren dazu, selbst aktiv zu werden und diese auf eigenen Flächen umzusetzen. Das Projekt wird vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg gefördert und läuft bis Ende März 2020.

