Das volle Spektrum unbunter Farben

Dieser großen Anziehungskraft wird in der Ausstellung des Kunstvereins nachgegangen werden – im bewussten und ergänzenden Gegensatz zur ersten Mitgliederausstellung dieser Saison in Buchen, bei der es unter dem Titel „Wir treiben es bunt“ um die Arbeit mit bunten Farben ging.

Gemeinsame Aktion

Die Benefiz-Ausstellung „Schwarz bis Weiss“ ist eine gemeinsame Aktion des Kunstvereins mit der Bürgerstiftung für die Region Mosbach. Die Bürgerstiftung, deren Auftrag darin gründet, sich für verschiedene gemeinnützige Projektvorhaben im Raum Mosbach einzusetzen, will sich mit diesem kulturellen Angebot einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. In einer gemeinsamen Aktion werden in einer Edition hochwertige Drucke der ausgestellten Arbeiten herausgegeben, deren Verkaufserlös der Arbeit der Bürgerstiftung zugutekommen soll.

Die Vernissage findet am Sonntag um 11 Uhr statt. Klaus Saffenreuther, Vorsitzender des Stiftungsvorstands, wird dabei sein, Harald Kielmann, der Vorsitzende des Kunstvereins, wird eine Einführung in die künstlerische Thematik geben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.06.2018