Neckarelz.Die KZ-Gedenkstätte Neckarelz führt am Sonntag, 5. Mai, eine ganztätige Exkursion durch, die einen Ort der Täter und einen der Opfer verbindet. Sie findet größtenteils mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt und führt zunächst nach Stuttgart, dann nach Leonberg.

Ganz neu eröffnet ist der Gedenkort „Hotel Silber“ in der ehemaligen Gestapozentrale in Stuttgart. Vor zehn Jahren sollte das Haus abgerissen werden, um Platz für ein neues Einkaufsquartier zu schaffen. Eine Reihe von Gedenkinitiativen kämpfte für die Erhaltung. Jetzt hat das „Haus der Geschichte“ zusammen mit Ehrenamtlichen dort eine Dauerausstellung zur Polizeigeschichte in Stuttgart geschaffen, die im Dezember 2018 eröffnet wurde. Der Schwerpunkt liegt auf den Verfolgungen der NS-Zeit, doch geht es auch um die Kontinuitäten und Übergänge von der Diktatur in die Demokratie.

Die ehrenamtlichen Aktiven der KZ-Gedenkgedenkstätte Leonberg erforschen und bearbeiten seit den 1990er Jahren die Geschichte der 1944 im alten Engelberg-Tunnel errichteten unterirdischen Flugzeugfabrik. In Leonberg gab es zwei Standorte eines KZ-Außenlagers von Natzweiler für über 5000 Häftlinge.

Treffpunkt zur Exkursion ist um 7.30 im Schulhof der Clemens-Brentano-Grundschule. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Gruppe fährt zunächst mit Privat-Pkw nach Neckarsulm. Die restlichen Fahrten erfolgen mit dem Baden-Württemberg-Ticket.

Die Rückkehr ist um 19.15 geplant. Anmeldungen sind per E-Mail an vorstand@kz-denk-neckarelz.de oder Telefon 06261/670653 (Anrufbeantworter) möglich.

