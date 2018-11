Mosbach.Informationen aus erster Hand, wie sich die Landes-SPD eine Erneuerung vorstellt, wurden den zahlreichen Mitgliedern und Gästen geboten, die der Einladung der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus gefolgt waren. Der frühere Innenminister und derzeitige Fraktionsgeschäftsführer Reinhold Gall war in Mosbach zu Gast und sprach Klartext über die Zukunft der Sozialdemokraten.

Dass sich die alte SPD in ihren Inhalten und in deren Darstellung den heutigen Erfordernissen öffnen müsse, ohne ihre alten Werte aufzugeben, sei Gebot der Stunde. Dabei müsse sie sich aber auch personell neu aufstellen und geschlossener zeigen, meinte Gall. Die heutige Gesellschaft mache es nötig, den Sozialstaat neu zu definieren und eine geänderte Arbeitswelt verständlich und zukunftsfähig darzustellen. Gerade in Baden-Württemberg und besonders in dessen ländlichen Räumen, die Kretschmann abschätzig „Pampa“ nenne, entspreche die derzeitige Landespolitik nicht den tatsächlichen Bedürfnissen.

Weitere Schulausfälle befürchtet

Die derzeitige Regierung schaffe es weder, dem hohen Stundenausfall wegen des Lehrermangels in den Schulen zu beenden, noch den öffentlichen Personen- und Güterverkehr zukunftsfähig zu machen. Gall betonte, der Schulausfall sei weiter im Steigen und da habe die Landesregierung 2016 noch 1074 Lehrerstellen gestrichen. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum habe inzwischen auch die ländlichen Räume erreicht. Die von der SPD in Berlin durchgesetzten Maßnahmen wie etwa Mindestlohn oder Geld für Kindertagesstätten könnten das Gefühl, die Regierung in Berlin trage die Verantwortung für alle Fehlentwicklungen, nicht verhindern.

Die SPD sei dabei, sich und ihre Schwerpunkte für eine gute Zukunft neu zu definieren. Sie setze Schwerpunkte auf beitragsfreier Kindertagesstätten, bezahlbare Wohnungen und bis zu 500 000 neue Wohnungen bis 2025, den massiven Ausbau des ÖPNV und eine flächendeckende ärztliche Versorgung und Pflege. Der frühere Innenminister machte deutlich, dass man damit schon im gerade anstehenden Nachtragshaushalt beginnen wolle, und dabei sowohl den Bund wie auch die Kommunen mit ins Boot nehmen werde. Dies müsse in der Öffentlichkeit auch erkannt und mitgetragen werden.

Mit einer regen Diskussion, auch um den Autoverkehr der Zukunft und der Digitalisierung im ländlichen Raum, endete die Veranstaltung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018