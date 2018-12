Denkmalpflege und Energieversorgung

Mosbach.Im Foyer des Landratsamtes in Mosbach wird bis 11. Januar die Ausstellung „Denkmalpflege und Erneuerbare Energien“ des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart präsentiert.

Bauvorhaben an Baudenkmalen sind zunehmend von Maßnahmen der energetischen Verbesserung des Bestandes geprägt. Dabei spielt der Anteil der effizienten und CO2-reuzierten Energieversorgung eine gewichtige Rolle. Dass man auch am Baudenkmal moderne und innovative Konzepte umsetzen kann, zeigt eine Auswahl an Bauprojekten, bei denen erneuerbare Energien auf sehr unterschiedliche Weise Teil energetischer Gesamtkonzepte wurden. Auch an Baudenkmalen können mit denkmalgerechten Maßnahmen der Primärenergiebedarf und der Energieverbrauch im Gebäudebetrieb deutlich gesenkt werden.

