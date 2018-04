Die Innovation muss von außen kommen

Anzeige

Große Unterschiede

Erhellende Einblicke in die Denk- und Arbeitsprozesse des Rennsports verknüpfte er mit den Entwicklungen und Abläufen der Serienwagenproduktion. Immerhin bildeten die vier Räder der Produkte einen gemeinsamen Nenner. Sonst aber gab es große Unterschiede.

Bei dem Streben nach der technisch besten Lösung in der Entwicklung von Serienfahrzeugen stellte Dirk Saller einen Hang zur Abschottung fest. „Open innovation versus closed jobs“ titelte der DHBW-Professor deshalb seinen Vortrag. Aktive strategische Nutzung der Außenwelt aber vergrößere das Innovationspotenzial und verringere die Kosten.

„Die Chancen durch die Beteiligung externer Experten wird bei den Entwicklungsverantwortlichen der Unternehmen erkannt, scheitert aber oft an kulturellen und organisatorischen Hürden.“ Schließlich spielten noch Ängste vor dem Verlust der eigenen Rolle mit.

Externes Wissen gefragt

Die Lösung beginnt also mit der Erarbeitung von Innovationsthemen im Unternehmen, wofür man gleich auch von außen kommende Experten identifiziert. Das – von außen kommende – Expertenwissen muss nun bewertet und gewichtet werden. „Mit der automatisierten Analyse ging’s schließlich auch um mein Sachgebiet, die Informatik“, schloss Saller den Kreis. „Dann müssen Entscheidungen gefällt werden, welche Verbesserungen denn machbar und finanzierbar sind.“

Am Beispiel des Rennsports zeigte er auf, dass jährlich wechselnde Vorgaben und Regeln Innovationssprünge anstoßen und fördern. Gemacht und überwacht werden müssen die Vorgaben von unabhängiger Stelle. Dieses Vorgehen sollte man so auf die Serienfahrzeugproduktion übertragen, denn Markt und Kunde könnten Innovationen häufig nicht selbst beurteilen, war Saller in seinem Fazit überzeugt. Dies belege auch die aktuelle Diskussion um saubere Diesel. Da staunte nicht nur der Laie, sondern auch die Studierenden, die – wie einige Professoren-Kollegen und neugierige Gäste – im Audi Max der Dualen GHochschule in Mosbach saßen.

Mit Vorträgen und den darin vermittelten Erkenntnissen wie diesen möchte man den Studierenden an der DHBW die Nützlichkeit von fächerübergreifenden Phänomenen vor Augen führen. Was für die Duale Hochschule und die Automobilbranche zutrifft, lässt sich – davon ist auszugehen – in vielen weiteren Gebieten anwenden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018