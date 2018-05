Die Premiere war ein voller Erfolg

Anzeige

Zuletzt wurde mit dem Modell „Profi T 45“ eine Eigenkonstruktion auf den Markt gebracht. Die verschiedenen Komponenten werden dabei nicht nur in den Schwarzacher Werkstätten montiert, sondern zum Teil auch in verschiedenen Bereichen selbst produziert.

„Wir legen Wert darauf, dass die Arbeitsschritte in der Produktion von Menschen mit Behinderung durchgeführt werden können“, so Werkstattleiter Michael Werner. Und das sorgt für eine starke Identifikation: „Unsere Beschäftigten sind stolz darauf, an der Produktion dieser hochwertigen Geräte mitzuarbeiten:“

Große Nachfrage

Die Töpferscheiben aus Schwarzach sind in vielen Ländern und auf verschiedenen Kontinenten nachgefragt. Dass das Interesse an der Marke HSL nach wie groß ist, durfte das Team der Schwarzacher Werkstätten bei ihrem Messeauftritt in München erfahren.

„Großhändler und Endkunden aus ganz Europa haben sich unsere neu entwickelten HSL-Töpferscheiben mit großem Interesse angeschaut“, sagte Michael Werner weiter.

Und, besonders erfreulich: „Händler haben die Absicht erklärt, unsere Töpferscheiben vertreiben zu wollen.“ Somit waren die Tage auf der „ceramitec“ ein voller Erfolg. Auf der Fachmesse, die nur alle drei Jahre stattfindet, wurden in diesem Jahr über 15 000 Besucher von allen Kontinenten gezählt. Die Schwarzacher Werkstätten der Johannes-Diakonie waren dabei einer von 633 Ausstellern aus 38 Ländern.

