Die Stadt Mosbach ist unter den Siegern

Anzeige

Umwelt- und Naturschutzminister Franz Untersteller: „Die Städte und Gemeinden im Land schaffen mit kreativen Konzepten wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen.“

Mosbach. Die Städte Eberbach, Ettenheim, Hechingen, Ladenburg, Mosbach, Oberkirch, Vaihingen an der Enz und Walldorf sowie die Gemeinden Argenbühl, Ehningen, Kusterdingen, Offenau und Walzbachtal gehen als Sieger aus dem diesjährigen Wettbewerb „Natur nah dran“ hervor. Mit diesem Projekt fördert der Naturschutzbund Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes bis 2020 normalerweise jährlich zehn Kommunen, die innerörtliche Grünanlagen naturnah umgestalten und dauerhaft pflegen. In diesem Jahr haben drei zusätzliche Kommunen die Jury mit ihren Bewerbungen überzeugt.

„Städte und Gemeinden sind wichtige Partner, um die biologische Vielfalt in unserem Land zu erhalten. Mit ihren kreativen Konzepten schaffen sie wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen,“ sagte Umwelt- und Naturschutzminister Franz Untersteller am Montag in Stuttgart. „Bunte Sträucher und Blumen in naturnah gestalteten Straßenrändern, Grünstreifen oder Wiesen ziehen regen Besuch aus der Tierwelt an.“ Außerdem machten sie den Siedlungsraum wohnenswerter. In der dritten Runde des Wettbewerbs „Natur nah dran“ haben sich 64 Kommunen um Fördermittel beworben. „Die unvermindert hohe Zahl an Bewerbungen zeigt, dass Natur- und Artenschutz auf kommunaler Ebene eine wichtige Rolle spielen“, dankte Untersteller den Teilnehmern für ihr Engagement.