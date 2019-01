„Die Welt besser und nicht schlechter machen“

Mosbach.Beim zehnten Empfang der Wirtschaft in Mosbach ging die Erde spektakulär hinter dem Mond auf – nur auf der Leinwand versteht sich. Da hatte es sich gut getroffen, dass der Mond am frühen Montagmorgen einmal mehr einen seiner spektakulären Auftritte hingelegt hatte: die Mondfinsternis. Doch das Bild „Earthrise“, aufgenommen von der Besatzung der „Apollo 8“ im Jahr 1968, verfehlte auch gut fünfzig Jahre später in den Räumen der Mosbacher Sparkasse seine Wirkung nicht.

Kein Wunder, dass diese Fotoikone damals um die Welt ging, zeigt sie doch, wie schön der Blaue Planet ist. Als hätte Dr. Björn-Christian Kleih, Erster Landesbeamter und Stellvertreter des Landrats, so viel Schönheit inspiriert, bekannte er in seinem Premierengrußwort, dass man „am Phänomen des neuen Jahres Gefallen finden kann“.

Beim Empfang der Wirtschaft, organisiert diesmal unter Federführung des Unternehmerinnen-Forums Neckar-Odenwald-Kreis zusammen mit den Wirtschafts- und Handwerksjunioren des Kreises, ging es um aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen. Angesichts des Themas „Industrie 4.0, Digitalisierung und Nachhaltigkeit“ war der eine oder andere wohl eher nachdenklich gestimmt. Die Diskussion zu entfachen, war Gastrednerin Erika Schroth, Geschäftsführerin von „Permanent.es Personalmanagement“ jedenfalls gelungen. Denn nicht nur Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann erhob im privaten Austausch das Wort, auch an den Stehtischen beim geselligen Teil des Abends wurde nahtlos weiter debattiert. Schroth hatte gleich eingangs festgestellt, dass die 1972 ausgegebenen Prognosen des „Club of Rome“ inzwischen eingetreten seien. Leider habe es sich bewahrheitet, dass der Mensch ohne Rücksicht und Demut die Erde und ihre Ressourcen ausbeute. Deshalb könne man auch ziemlich genau vorhersagen, wann „der Mensch eine zweite Erde bräuchte“, nämlich 2030. Die Vorhersagen des „Club of Rome“ basierten auf einer Pionierstudie von Wissenschaftlern des renommierten Massachusetts Institute of Technology (USA), die sich eine gründliche und umfassende Datenanalyse vorgenommen hatten. Damit ist diese Studie eines der ersten Beispiele für die beginnende Ära der Digitalisierung. Eine Kernaussage in Schroths Vortag, der über Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz zu Lösungsansätzen und Ausblicken führte, lautete deshalb: „Der Mensch muss mit der Digitalisierung so umgehen, dass sie die Welt besser macht und nicht schlechter“. Das sei leichter gesagt als getan. Denn alleine Rechenzentren würden weltweit 20 Prozent der elektrischen Energie verbrauchen und der so bedingte CO2-Ausstoß sei laut einer Studie der Technischen Universität Dresden so hoch wie jener des gesamten Flugverkehrs. Ursächlich dafür seien hauptsächlich Streaming-Dienste für Filme und Musik. So sei der Klimawandel gewissermaßen die Folge einer wild wuchernden Zivilisation mit ihren Bedürfnissen und Vorlieben. Andere Dinge, wie etwa die Künstliche Intelligenz, seien schwer zu bewerten, so Schroth. Keiner könne sich vorstellen, was passiert, wenn einmal ein Supercomputer gebaut werden würde, der intelligenter sei als der Mensch. Dass autonomes Fahren kommt, steht für Schroth fest, fraglich sei für sie lediglich wann. Dank Digitalisierung gebe es aber auch die sogenannte „Sharing-Economy“ – wie Kleidertausch – die die Welt ein Stück besser machen würde.

Als Gastgeber hatte Hausherr Gerhard Stock, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neckartal-Odenwald, mit einer konjunkturellen Einschätzung auf das Thema eingestimmt. So habe der Optimismus der Wirtschaft in der Region im zweiten Halbjahr 2018 zwar nachgelassen, viele Unternehmen könnten jedoch weiterhin eine stabile Geschäftslage verzeichnen. Trotz verschlechterter Rahmenbedingungen zeigte sich Stock für sein Haus davon überzeugt, dass „ein erfolgreiches Jahr 2019 vor uns liegt“. Dr. Kleih brachte eindeutig positive Nachrichten aus dem Kreis mit: Knapp 47 000 sozialversicherungspflichtige Jobs gebe es, so viele wie noch nie und immerhin 7000 mehr als noch 2008. hil

