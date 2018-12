Drei sensationelle Meistertitel gefeiert

Schefflenz.Zur Jahresabschlussfeier mit Sportlerehrung des Motorsportclubs Schefflenz begrüßte Vorsitzender Harry Wansner zahlreiche Mitglieder in der „Harmonie“ in Mittelschefflenz. In seinem Rückblick auf ein sehr erfolgreiches Jahr ging er auf den neu formierten Vorstand ein und erinnerte an Veranstaltungen wie das Trainingswochenende im Frühjahr, das Sommerfest am Josefsheim, das German Cross Country-Rennen (GCC) im September und zahlreiche Arbeitseinsätze auf dem MSC-Gelände. Dabei sei allen Helfern viel an Einsatz abverlangt worden. Für Wansner war es auch ein Anliegen, der Strecke mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Nach einem Streckenrundgang im Frühjahr mit dem gesamten Vorstand wurde die Streckenführung geändert. Wansner bedankte sich bei allen, die dazu beigetragen haben, daß das GCC mit einem neuen Rekord von 626 Startern reibungslos abgelaufen ist. „Dabei mussten wir, bedingt durch die langanhaltende Trockenheit, an unsere Grenzen gehen“, sagte der Vorsitzende. Der freie Eintritt habe sich positiv bemerkbar gemacht.

Anschließend standen die fast 60 Sportler, die das ganze Jahr über den MSC Schefflenz im ganzen Bundesgebiet erfolgreich vertreten haben, im Vordergrund. „Ob jung oder alt: Es wurden wieder sensationelle Ergebnisse eingefahren“, lobte der Vorsitzende, ehe Sportleiter Marvin Möhler näher auf das Renngeschehen einging. Zahlreiche Podestplätze bis hin zum Vize- und Meistertitel wurden in der MSR-Motocross Serie und beim GCC-Rennen eingefahren. Dabei war auch die MSC-Jugend erfolgreich.

Mehr als 50 Fahrer am Start

Möhler bedankte sich bei den Trainern Jörg Albrecht, Max Weber und Jan Froede, die in der Sommerzeit jeden Dienstag das Jugendtraining auf dem MSC-Gelände für den Nachwuchs abhalten. Anschließend ehrte Möhler die aktiven MSC-Sportler für das Rennjahr 2018. Mehr als 50 MSC-Fahrer hatten sich in der GCC- sowie der Motocross-Serie „MSR„ eingeschrieben, Rennwochenende für Rennwochenende das stärkste Fahrerfeld auf fremden Rennstrecken. Die MSC-Piloten Max Weber in der GCC-Klasse „Sport 1“ und Jörg Albrecht in der GCC-Klasse „Senior“ wurden jeweils zum sensationellen Meister gekrönt.

Auch die Jugendlichen waren erfolgreich unterwegs: MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf gewann in der MSR-Serie sensationell alle Rennen in der Klasse bis 85ccm und wurde als Meister gefeiert. Zudem gewann er in der GCC-Serie die Vize-Meisterschaft in der „Wild Child-Klasse“ bis 65ccm. Zahlreiche weitere Fahrer standen auf der Wertungsliste. Sportleiter Marvin Möhler wünschte allen MSC-Piloten für das kommende Jahr viel Erfolg und eine verletzungsfreie Rennsaison.

Auszeichnung des ADAC

Zum Abschluss erhielt Uli Körber für sein langjähriges Engagement die ehrennadel in Bronze des ADAC-Nordbaden. Aus diesem Anlasse dokumentierte Vorsitzender Wansner in Wort und Bild das Wirken von Uli Körber.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018