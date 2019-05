Ein Grundgesetz in jede Hand

Mosbach.Anlässlich des 70. Geburtstags des Grundgesetzes am 23. Mai haben die Jungen Liberalen Neckar-Odenwald in den Fußgängerzonen von Buchen und Mosbach rund 170 Grundgesetze verteilt.

Die Jugendorganisation der lokalen FDP möchte damit ein größeres Bewusstsein schaffen für die Werte und Grundsätze, die im Grundgesetz von 1949 verankert sind.

„Menschenwürde, Meinungs- und Religionsfreiheit sind Werte, um die uns viele Staaten in der Welt beneiden“, so der Kreisvorsitzende der Jungliberalen, Pascal Schejnoha. Diese gilt es daher in der heutigen Zeit umso stärker vor ihren Gegnern zu verteidigen.

Mit dem Ergebnis der Verteilaktion sind die liberalen Jugendlichen zufrieden. „Vom Rentner über den Studenten bis hin zu Kindergartenkindern haben wir ein reges Interesse am Grundgesetz gespürt“, fasst Schejnoha zusammen. „Wir hoffen, dass wir den ein oder anderen dazu bewegen konnten, sich mit dem Inhalt des Grundgesetzes näher zu beschäftigen.“

