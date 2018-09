„Ein idealer Ort, der zusammenführt“

Mosbach.Der Edelstahl glänzt in der Sonne und am Schwenkarm prangt der Mosca-Schriftzug. Der Grill ist Herzstück und Hingucker des neuen Grillplatzes an der Johannesberg-Schule, der unter tatkräftigen Einsatz von Mitarbeitenden der Mosca GmbH eingerichtet wurde.

Den voluminösen Schwenkgrill bauten fünf Mosca-Auszubildende unter Anleitung ihres Ausbilders Franz Hamm innerhalb von zwei Wochen. Es folgte ein dreitägiger Arbeitseinsatz am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum der Johannes-Diakonie Mosbach, bei dem mit Johannesberg-Schülern nicht nur der Grill samt Bänken aufgestellt, sondern zusätzlich eine Holzterrasse hergerichtet wurde. Bei bestem Wetter weihten Schulleitung, Lehrer, Schüler sowie Mosca-Mitarbeiter den Grillplatz ein. „Es ist grandios geworden“, sagte Schulleiter Mario Kiefer über das mittlerweile dritte Projekt, das Mosca-Auszubildende an der Johannesberg-Schule mit umgesetzt haben. Kiefer wie auch die Ehrenamtskoordinatorin der Johannes-Diakonie, Tanja Bauer, und Lehrerin Christina Pfeiffer dankten Simone Mosca, Ausbildungsleiter Oliver Krieger und allen Beteiligten des Herstellers für Umreifungsmaschinen und Transporttechnik mit Sitz in Waldbrunn für ihren Einsatz. Der neue Grillplatz soll nun zu einem Ort – auch inklusiver – Begegnung werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.09.2018