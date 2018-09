Ein Mittelberg schreibt Flussgeschichte

Neunkirchen/Neckargerach.Der Mittelberg zwischen Neckarkatzenbach und Guttenbach wird am 16. September als Geotop des Jahres 2018 im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald ausgezeichnet. Im Rahmen des bundesweiten „Tag des Geotops“, dem 16. September, zeichnet der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (Unesco-Geopark) wieder ein besonderes Fenster in die Erdgeschichte der Region als „Geotop des Jahres“ aus. In diesem Jahr steht ein ganz besonderer Ort im Fokus: der Mittelberg zwischen Neckarkatzenbach und Guttenbach.

Einblick in die Erdgeschichte

Der Neckar hat sein Flussbett im Verlauf von Jahrmillionen immer tiefer in den Odenwald eingeschnitten und dabei die Landschaft gestaltet. Er bildete große Mäanderschleifen, die sich im Laufe der Zeit durch fortschreitende Erosion immer mehr näherten, so dass es zum Durchbruch kam und der Fluss den direkten Weg stromabwärts einschlug. Zurück blieben das trocken gefallene Flussbett sowie ein so genannter Umlaufberg, wie der Mittelberg zwischen Neckarkatzenbach (Gemeinde Neunkirchen) und Guttenbach (Gemeinde Neckargerach). Dieser erzählt eine besondere Geschichte – vom Fluss, vom Tal und von Jahrmillionen wechselvoller Landschaftsentwicklung.

Feierstunde

Das Geotop des Jahres 2018 wird im Rahmen einer Feierstunde, die in Kooperation mit den Gemeinden Neunkirchen und Neckargerach sowie dem Naturpark Neckartal-Odenwald stattfindet, ausgezeichnet. Diese startet um 13 Uhr am Standort Kalkbrennofen oberhalb von Neckarkatzenbach.

An der Feierstunde werden die Landräte Christian Engelhardt (Kreis Bergstraße, Vorsitzender des Geo-Naturparks) und Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis, Vorsitzender des Naturparks Neckartal-Odenwald) sowie die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden teilnehmen. Besucher sind willkommen. In Neckarkatzenbach stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Nach der Feierstunde kann das neue Geotop des Jahres im Rahmen einer geführten Exkursion erkundet werden. Eine neue Geotop-Informationstafel sowie eine neu aufgelegte Geotop-Broschüre geben künftig auch über den Tag des Geotops hinaus Auskunft über den Mittelberg, der Flussgeschichte geschrieben hat.

Zum Hintergrund

Geotope wie Natursteinklippen, Steinbrüche oder besondere Landschaftsausschnitte sind ein Schlüssel zur Vergangenheit. Als Fenster in die Erdgeschichte zeigen sie Spuren vom Werden und Vergehen der Kontinente, globalen Klimawechseln oder auch vom Aussterben ganzer Tiergruppen.

Bei der Auszeichnung zum „Geotop des Jahres“ ist es für den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald von besonderer Bedeutung, dass das Geotop die Themen Erdgeschichte, Natur, Mensch und Kultur gleichermaßen miteinander verbindet und so einen neuen, ganzheitlichen Blick auf die Region ermöglicht. Dies ist beim Mittelberg in besonderer Weise erfüllt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018