Elektromobilität im Mittelpunkt

Mosbach.„Elektrisch fahren – ist das noch ein großes Abenteuer oder bereits alltagstauglich?“ Mit einem Abend über Elektromobilität startet die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach eine öffentliche Vortragsreihe, um aktuelle und meist fachübergreifende Themen vorzustellen.

Der Startschuss fällt am Donnerstag, 15. März, um 18 Uhr im Audimax der DHBW Mosbach im Lohrtalweg 10. Laboringenieur Jürgen Eckert berichtet vom „Alltag mit dem Elektroauto zwischen Mosbach und Heilbronn“. Anschließend präsentiert Thomas Peter Müller seine Erkenntnisse zur „Elektromobilität im ländlich-urbanen Raum“ und insbesondere deren Auswirkungen auf die Stromnetze. Er ist Geschäftsführer der NHF Netzgesellschaft Heilbronn Franken und Präsident des Vereins „Elektromobilität Heilbronn-Franken“. Außerdem ist er Projektleiter Elektromobilität bei der ZEAG Energie AG. Er entwickelte und installierte bereits Ladeinfrastrukturlösungen in der Region und ging eine Kooperation mit einem mittelständischen Car Sharing-Anbieter ein. Bereits am 22. März folgt der nächste Vortragsabend „Bis nach Kroatien! Erfahrungen und Ideen zur Elektromobilität“.