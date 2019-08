Elf gute Filme, Popcorn, Nachos und eine Vielfalt von Getränken im Angebot

Neckarelz.Eine 70 Quadratmeter große Riesenleinwand hält Einzug. Das bedeutet: Das Mosbacher Open Air Kino steht vor der Tür. Zwölf Nächte – von Mittwoch, 14. August, bis Sonntag,, 25. August, – wird der Burggraben Neckarelz wieder in ein riesiges Kino verwandelt.

Popcorn, Nachos, eine Vielfalt von Getränken und zahlreiche gute Filme laden ab circa 21.15 Uhr zum Verweilen ein.

Zur Eröffnung steht die Komödie Monsieur Claude 2 auf dem Programm. Die Erzählung der Familiengeschichte um Monsieur Claude und seine Töchter geht weiter. Da all seine Töchter multikulturell verheiratet sind, reisen Monsieur Claude und seine Ehefrau Marie in die Herkunftsländer ihrer Schwiegersöhne. Aber kein Land gefällt ihm besser als sein Heimatland Frankreich. Da trifft es ihn besonders schwer, dass all seine Töchter auswandern möchten. Marie und er setzen alle Hebel in Bewegung, um das zu verhindern, und werden zu schlitzohrigen Patrioten in völkerfreundschaftlicher Mission.

Mit A Star is Born kommt ein oscar-ausgezeichneter Film am Donnerstag, 15. August, nach Mosbach. Er handelt von der Liebesgeschichte zwischen dem erfolgreichen Musiker Jackson Maine und der Kellnerin Ally. Sie lernen sich auf dem Höhepunkt von Jacksons Karriere kennen. Jackson erkennt sofort Allys musikalisches Talent. Nach einer romantischen Nacht lädt Jackson Ally zu einem seiner Konzerte ein und holt sie überraschend auf die Bühne. Ein Auftritt, der Ally über Nacht berühmt macht. Während ihr Stern unaufhaltsam steigt, beginnt der von Jackson zu sinken.

25 km/h ist am Freitag, 16. August, auf der Mosbacher Leinwand zu sehen. Es wird die Geschichte der zwei Brüder Georg (Tischler) und Christian (Manager) erzählt, die sich nach dreißig Jahren erstmals wieder auf der Beerdigung ihres Vaters sehen.

Nach einer langen Funkstille, dem Leichenschmaus und einer Menge Alkohol beschließen sie die Mofa-Tour zu machen, die sie bereits als Jugendliche geplant hatten. Die zwei Ü-40 Brüder machen sich auf ihre Reise quer durch Deutschland, bei der sie nicht schneller als 25 Kilometer pro Stunde fahren dürfen.

Am Samstag, 17. August, und Mittwoch, 21. August, wird mit Bohemian Rhapsody auf mitreißende Art und Weise der Aufstieg und Erfolg der Rockband Queen, ihre Musik und ihr charismatischer Leadsängers Freddie Mercury gefeiert.

Einen Einblick in das Leben des neunjährigen Hans-Peter aus dem Ruhrpott bekommen die Zuschauer am Sonntag, 18. August, mit dem Film Der Junge muss an die frische Luft. Hans-Peter gelingt es leicht, andere zum Lachen zu bringen. Täglich trainiert er in dem Krämerladen seiner „Omma“ Änne und auch in der Geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft kann er sich ausprobieren. Doch nach einer Operation bekommt seine Mutter schwere Depressionen. Hans-Peter macht es sich zur Aufgabe sie mittels seiner komödiantischen Begabung da herauszuholen. Die berührende Kindheitsgeschichte stammt von einem der größten deutschen Entertainer, Hape Kerkeling.

Mit Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz und Iris Berben geht es mit der Komödie Der Vorname am Montag, 19. August, weiter. Bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden verkünden Thomas und die schwangere Anna, dass sie ihren Sohn Adolf nennen wollen, und sorgen damit für einen Eklat. Die Erwachsenen verwickeln sich schnell in einen festen Streit, bei dem die schlimmsten Jugendsünden und größten Geheimnisse aller ans Licht kommen.

Die Biografie Trautmann beleuchtet am Dienstag, 20. August, die schwierige Integrationsgeschichte eines deutschen Kriegsgefangenen in England. Gemeinsam mit den anderen deutschen Soldaten spielt der 17-jährige Fußball, wobei ein Trainer sein Torwartpotenzial erkennt. Nach dem Krieg spielt er mit Manchester City in der Profiliga, erlangt aber erst nach dem legendären Final-Cup Sieg 1956 im Wembley-Stadion Helden-Status, denn die letzten 20 Minuten spielte er mit einem gebrochenen Halswirbel. Doch ihn trifft ein schwerer Schicksalsschlag.

Am Donnerstag, 22. August, wird der diesjährige „Best of Summer Film“, Pets 2, gezeigt. In der Animationskomödie wird erzählt, was die tierischen Mitbewohner alles treiben, wenn sich morgens die Haustür schließt. Sie gehen ihrem turbulenten Leben nach und erleben außergewöhnliche Abenteuer. Das Leben der Tiere wird dann auch noch mehr durcheinandergewirbelt, als plötzlich ein Menschenbaby und eine ganze Menge Farmtiere in ihr Leben treten.

In der Krimi-Komödie Leberkäsjunkie geht es am Freitag, 23. August, um den Provinzpolizisten Franz Eberhofer. Eberhofer hat einen zu hohen Cholesterinwert, da er für sein Leben gern „Leberkäs und Fleischpflanzerl“ isst. Deswegen verpasst ihm seine Oma eine Diät, seine Laune ist schon im Keller, als auch noch eine verbrannte Leiche auftaucht. Zu allem Überfluss hat Franz auch noch Ärger mit seiner Freundin Susi, die ihm den gemeinsamen Sohn für eine ganze Woche aufdrückt. Die Chance, ihr zu zeigen, dass er ein guter Vater ist, möchte er sich nicht entgehen lassen.

Yesterday handelt von dem erfolglosen Musiker Jack. Dieser wird während eines weltweiten Stromausfalls von einem Bus angefahren. Nachdem er wieder erwacht, stellt er fest, dass die gesamte Menschheit die Beatles und ihre Werke vergessen haben.

Gedrängt von seiner Agentin ergreift er die Chance und gibt die vergessenen Songs als seine aus. Sein rasanter Aufstieg beginnt. Die Komödie wird am Samstag, 24. August, gezeigt.

In der Drama-Biografie Green Book – Eine besondere Freundschaft geht der begnadete Pianist Dr. Don Shirley 1962 in den USA auf Tour. Als Fahrer engagiert er den Italoamerikaner Tony Lip. Während ihrer langen Reise durch halb Amerika halten sie sich nicht immer an das Negro Motorist Green Book, das ihnen zeigt, wo sie auch als schwarze Gäste unterkommen und essen können. Die Erlebnisse, sowohl gute als auch schlechte sowie die lange gemeinsame Zeit, lassen eine wahre Freundschaft entstehen. Die Drama-Biografie wird zum Abschluss des diesjährigen Mosbacher Open Air Kinos am Sonntag, 25. August, gezeigt.

Ein Tipp: Der Veranstalter weist daraufhin, dass es nach Sonnenuntergang schnell kühl werden kann. Deshalb sollten warme Jacken oder Decken mitgebracht werden.

