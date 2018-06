Elf Jahre Haft für schweren Raubüberfall

Anzeige

Mosbach.Vor dem Landgericht ist gestern in Mosbach ein 28-Jähriger wegen schweren Raubs zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Ob die Verteidigung Einspruch einlegt, ist noch nicht geklärt. Wenn nach Angaben des Landgerichts innerhalb einer Woche keine Revision eingelegt wird, ist das Urteil rechtskräftig. Bis dahin gilt der Mann als unschuldig.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 28-Jährigen vorgeworfen, zusammen mit weiteren Männern Anfang Juli 2017 eine 71-Jährigen in dessen Wohnung in Mosbach ausgeraubt zu haben. Die Gruppe habe das Opfer zusammengeschlagen, mit Kabelbindern gefesselt und mit einem T-Shirt geknebelt, so die Staatsanwaltschaft. Erst die Tochter des 71-Jährigen habe den Angeklagten mit seinen Komplizen entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Zum Diebesgut gehörten unter anderem Uhren, Ringe, Ketten, Bargeld, Gold- und Sammlermünzen. Die Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre, die Verteidigung einen Freispruch gefordert. In das Urteil wurde bereits ein Urteil des Landgerichts Darmstadt miteinbezogen, in dem der Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monate verurteilt worden war.

Das Landgericht hatte bereits im Februar und im April zwei Komplizen wegen schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Ein 33-Jähriger wurde zu sechs Jahren Haft, ein 28-Jähriger zu acht Jahren Haft verurteilt. Das Urteil gegen den 28-Jährigen ist nicht rechtskräftig, da Revision eingelegt wurde.