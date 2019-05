Elzbachbrücke wird saniert

Rittersbach.Im Auftrag des Landratsamtes wird am Dienstag die Elzbachbrücke in Rittersbach saniert. Das Bauwerk liegt in der Mitte der Ortsdurchfahrt als Teil der Kreisstraße 3970 zwischen der B 27 und Muckental. Eine grundlegende Sanierung der Brücke ist notwendig, weil sonst der Bestand des in die Jahre gekommenen Bauwerks durch eindringendes Oberflächenwasser unter Belag und Gehwegkappen nicht mehr gewährleistet ist.

Geplant ist die vollständige Instandsetzung des Brückenbauwerks mit Erneuerung der Abdichtung und des Fahrbahnbelags sowie der Gehwegkappen, Geländer und Entwässerungseinrichtungen. Eine neue Löschwasserentnahmestelle wird in Absprache mit der Gemeinde eingerichtet.

Die Bauzeit beträgt circa vier Monate bis Ende September. Alle Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung der Brücke mit Signalanlage vorgenommen. Das Bauwerk bleibt somit einspurig passierbar. Ausführende Baufirma ist die Firma Heizmann Bau aus Osterburken. Die Bauleitung führt der Fachdienst Straßen des Landratsamtes durch.

Die Kosten in höhe von rund 300 000 Euro trägt der Landkreis. Das Land fördert das Projekt mit Mitteln aus dem Kommunalen Sanierungsfond Brücken mit circa 77 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019