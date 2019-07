Erfahrungen zwischen „Apokalypse und Elysium“

Neckarelz.Vielseitig, virtuos, amüsant und streckenweise ziemlich böse war das, was Gerhard Polt und die Well-Brüder am Mittwochabend ihren gut 700 Zuschauern im Burggraben boten. Da kriegte so mancher Depp sein Fett weg, und wenn einer ein Depp ist, dann sind gern die Frauen schuld.

Erstaunlich gut informiert präsentierten sich die drei Musiker Michael, Karl und Christoph Well mit ein paar spontan gedichteten Zeilen gleich in ihrem ersten Stück: „Aus jeder Zeitung grinst der Landrat raus, wie haltet ihr das bloß aus?“, wollten sie wissen. Sie freuten sich über die lautstarken Proteste gegen die bewusste Provokation, Mosbach als „Perle des Schwabenlands“ zu bezeichnen, und wussten, dass ungeklärt bleiben muss, ob Neckarelz zu Mosbach oder Mosbach zu Neckarelz gehört.

Gerhard Polt, der bis dahin scheinbar unbeteiligt auf der Bühne saß, streifte sich eine Trachtenjacke über und startete seinen Part mit einer Festrede auf die 40 Jahre, die er gemeinsam mit den Well-Brüdern auf der Bühne stehe. Die Garderoben-Erfahrungen schwankten da zwischen Asbest und Formaldehyd, die Gastronomie „zwischen Apokalypse und Elysium“.

Mit einem Glas Rotwein in der Hand outete sich der Kabarettist als „Connaisseur“ mit trainierter Leber und streifte auch den Glykolskandal (nach dem die Hausmarke ausgeschüttet war, hatte man zwei Jahre lang keine Probleme mit Glätte vor dem Haus). „Was haben wir für Zeiten?“, klagte der Experte über Fischgräten im Wiener Schnitzel und Kork im Wein, bei dem sich auch der Kellner als „nachtragend im Abgang“ erwies – so der Titel des ganzen Polt-Well-Programms.

Virtuos und amüsant

Dann waren wieder die Musiker an der Reihe und präsentierten eine ebenso virtuose wie amüsante viersätzige „Feuerwehrmusik“, die Händel speziell für diesen Abend geschrieben habe. Mit einer herrlich verqueren, flammenden Rede zum Jubiläum des Fischereivereins, bei der natürlich heftigst gegen den Kormoran gewettert wurde („hält sich nicht an die Vereinbarung, singulär aufzutreten und am nächsten Morgen wieder abzuziehen“).

Weiter ging es mit einem Loblied auf das Paradies, also Bayern, wo jede Minderheit bei der Mehrheit mitmachen dürfe und wo es natürlich keine Maut gibt. Im Laufe des Abends schlüpfte Polt im Wechsel mit musikalischen Spitzen der Well-Brüder in die verschiedensten Rollen – das reichte vom Pater aus Goa, der den Katholken in Bayern zeigen will, wie man die Kirchen wieder voll bekommt („Mission with vision“) über den Schnorrer, der seinen Bekanntenkreis einteilt in Personen, die ihm ohne große Umstände Geld leihen und solche, die ihn abweisen, bis zum Kritiker der Intellektuellen: „Wenns keine Deppen mehr gibt, wer soll dann noch was schaffen?“. Und warum muss heute jedes Mädel Psychologie studieren? Mit solchen und anderen tiefschürfenden Fragen begeisterte der 77-jährige mit Unterstützung der am Ende sogar noch schuhplattlernden Well-Brüder sein Publikum, bis es im Burggraben dunkel war und die Temperaturen fast schon erträglich. sab

