Erlebnisausstellung „Credoweg“

Mosbach.Die interaktive Ausstellung „Credoweg Ökumene“ wird vom 14. Januar bis 1. Februar im Ökumenischen Zentrum zu sehen sein. Credo heißt übersetzt: Ich glaube. 18 Stationen fordern nicht nur evangelische und katholische Christen zur Neugierde und Experimentierfreude heraus. Pfiffige Aufgaben und sinnliche Eindrücke fördern das Sprechen über den Glauben. Noch können sich interessierte Gruppen für eine stündige Führung in den Nachmittags- oder Abendstunden anmelden. Die Vormittage sind für Religionsklassen aus Schulen reserviert. Die erste öffentliche Führung findet am 18. Januar um 19 Uhr im Kirchenraum des Ökumenischen Zentrums in Mosbach statt. Anmeldung und Auskünfte beim Bildungszentrum Mosbach, Telefon 0 62 61 / 1 70 57 oder info@bildungszentrum-mosbach.de

