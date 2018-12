Fabian Schläper gastiert in Mosbach

Mosbach.Auf Einladung der Mosbacher Chöre „HarmoNixen“ und „Troubadix“ gastiert der Kabarettist Fabian Schläper am Freitag, 11. Januar, um 20 Uhr im Mosbacher Sängerheim. In seinem aktuellen Programm „Das große Glotzen“ stellt er sich persönlich den Fragen: Was tun, wenn man zwar Sendungsbewusstsein hat, aber keine Sendung? Nicht einmal eine eigene Kochshow? Wenn man als Quotengräber verschrien ist, der in die Röhre guckt, während andere voll auf Sendung sind?

Mit Witz, Wums und Warmherzigkeit präsentiert der singende Reimritter zu jeder Antwort eine Frage und zu jeder Lösung ein Problem. Zwischen Diva und Don Quichotte kämpft er gegen die Windmühlen der deutschen Fernsehlandschaft und lotet die seichten Tiefen der TV-Kanäle aus. Am Klavier begleitet ihn dabei nicht Sancho Panza, sondern Iris Kuhn, Tastenmuse und Einfrauorchester.

Einlass ist ab 19 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt. Karten gibt es in Kindler’s Buchhandlung.

