Facettenreiche Vorträge über Finanzen

Anzeige

Mosbach.Ein zahlreiches und buntes Publikum fand sich am Mittwoch in der Ideenwerkstatt Mosbach ein, um beim Informationsabend der Reihe „Leben bei uns“ zum Thema „Mit weniger Geld gut leben“ dabei zu sein. Vielfältig wie das Thema waren auch die sozialen und kulturellen Hintergründe der anwesenden Damen und Herren. Vier Fachreferentinnen erklärten viele Facetten des Themas „Finanzen“ an zahlreichen praktischen Beispielen und Alltagshilfen.

Vorausschauend einkaufen

Simone Fleckenstein, Integrationsbeauftragte der Stadt Buchen, schilderte Zweck und Handhabung eines Haushaltsbuches anschaulich an den Ausgaben einer Familie. Das Diakonische Werk, vertreten durch Nancy Gelb, Beauftragte für Flucht und Migration des evangelischen Kirchenbezirks Mosbach, und die Sozialarbeiterin Annika Spitzer vom Arbeitslosentreff und der allgemeinen Sozialberatung, erläuterten darauf aufbauend, wie man einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben behalten kann.

Information erhalten

Sie informierten darüber, wo sich Kostenfallen in Verträgen und im Internet versteckten, wie man kostengünstig und vorausschauend einkaufe und wo sich in und um Mosbach sparen lasse. Vorgestellt wurden Termine für Flohmärkte, Second-Hand-Läden, der Diakonieladen, „Möbel und Mehr“ der Caritas, der DRK Kleiderladen und die Tafelläden.