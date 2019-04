Fahndung nach Überfall

Neckarelz.Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag nach zwei Unbekannten gefahndet. Die Männer stehen im Verdacht, kurz nach Mitternacht in der Nähe des Elzstadions einen 56-Jährigen abgepasst, mit einer Waffe bedroht und zur Herausgabe einer größeren Summe Bargeld gezwungen zu haben. Anschließend flüchteten die unbekannten Personen zu Fuß in Richtung Elz.

Das Opfer blieb unverletzt, musste aber von Rettungskräften betreut werden. Die Polizei fahndete erfolglos mit mehreren Streifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber nach den Flüchtigen. Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei in Mosbach die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Tatverdächtigen sind beide circa 30 Jahre alt und nahezu gleich (180 Zentimeter) groß. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Schals zur Maskierung.

Laut Beschreibung soll es sich um Ausländer gehandelt haben, die mit dem Opfer in schlechtem Englisch sprachen.

