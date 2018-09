Fahrgast belästigt Jugendliche

Mosbach.Ein Unbekannter soll am Dienstagmittag eine junge Frau auf der Busfahrt von Mosbach nach Obrigheim belästigt haben. Der Mann setzte sich am Busbahnhof Mosbach auf den Sitz neben die Jugendliche. Während der gesamten Fahrt über Neckarelz und Diedesheim bis nach Obrigheim rückte er sehr nah an die Frau heran und suchte Körperkontakt.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen circa 50 Jahre alten Mann, der von zwei weiteren dunkelhäutigen Männern, die etwas jünger waren, begleitet wurde. Die jüngeren Männer saßen dabei und lachten über die Handlungen des Bekannten. Schließlich stieg das Trio mit der jungen Frau in Obrigheim aus. Die Jugendliche flüchtete vor den Männern und wurde nicht weiter verfolgt. Die Polizei, Telefon 06261/8090, sucht nun nach Fahrgästen oder dem Busfahrer, die die Situation beobachtet haben.

