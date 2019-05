Fahrradunterstand beschädigt

Mosbach.Ein Fahrradunterstand wurde am Samstag kurz vor 9 Uhr im Gartenweg in Mosbach beschädigt. Eine Zeugin lief zu diesem Zeitpunkt durch die Unterführung in Richtung Innenstadt, als sie einen lauten Knall aus Richtung Fahrradunterstand/ Käfertörle hörte. Sie konnte dann auch eine männliche Person mit einem Fahrrad erkennen, welche eine größere Beißzange in der Hand hielt und sich gerade entfernte. Am Fahrradunterstand war eine Glasscheibe mit dahinter angebrachter Werbetafel zerstört worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro Euro. Bislang ist nicht bekannt, ob die männliche Person, welche mit dunkler Hose und dunkler Kapuzenjacke bekleidet war, als Täter für die Sachbeschädigung in Frage kommt. Das Polizeirevier Mosbach sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter Telefon 06261/8090 entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.05.2019