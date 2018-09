Fahrzeug überschlug sich

Auerbach.Vermutlich, weil er einem Wildtier ausgewichen ist, kam ein 21-Jähriger mit seinem Golf in der Nacht zum Samstag gegen 1.34 Uhr zwischen Auerbach und der Abzweigung nach Unterschefflenz nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Erdwall, was dazu führte, dass sich der Pkw überschlug. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin konnten selbstständig aussteigen. Der 21-Jährige war leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin blieb unverletzt, stand jedoch merklich unter Schock, sodass sie ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der entstandene Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Schefflenz war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an der Unfallstelle.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018