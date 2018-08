Fest in der Region verankert

Mosbach.Beim Verabschiedungsgottesdienst in der Kirche „Maria – Königin der Apostel“ gingen dieser Tage 58 Jahre „Steyler Mission St. Bernhard“ in Mosbach zu Ende. Eventuell auch nur vorläufig, wie Provinzial Martin Üffing bemerkte.

Arnold Janssen, heiliggesprochen am 5. Oktober 2003, gründete am 8. September 1875 im niederländischen Steyl das Missionshaus St. Michael, aus dem der Orden der Steyler Mission, heute in 70 Ländern, hervorging. Etwa 10 000 Patres, Brüder und Ordensschwestern aus über 50 Ländern sind weltweit im Sinne ihres Gründers als „Societas Verbi Divini“ (SVD), als „Gemeinschaft des Göttlichen Wortes“ tätig für die „Verkündigung der Botschaft Jesu, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, die Verständigung von Völkern und Kulturen, die Befreiung von Armut und Unmenschlichkeit als Seelsorger, Sozialarbeiter, Medienfachleute, Katecheten, Exerzitienleiter, Lehrer, Krankenpfleger, Handwerker, Landwirte, Forscher oder Wissenschaftler“, wie es das Ordensbild in seiner Zielsetzung formuliert. Die erste Niederlassung in Deutschland war 1898/99 St. Wendel im Saarland.

Niederlassung initiiert

Die Steyler Missionare waren Mitte der 1950er-Jahre aus China, wo Bischof Augustin Olbert die Diözese Tsingtao leitete, ausgewiesen worden. Danach wirkte Bischof Olbert in seiner Heimat – er stammte aus Dossenheim – im Erzbistum Freiburg. Er initiierte die Steyler Niederlassung „St. Bernhard“ in Mosbach, die dann Dekan Krämer maßgeblich durch seine Unterstützung und Organisation ermöglichte. 1960 entstand das Konventsgebäude für Patres, Angestellte und Gäste.

Im selben Jahr wurde der Grundstein der Kirche „Maria – Königin der Apostel“ von den beiden Initiatoren unter Assistenz von Kaplan Oskar Saier, dem späteren Freiburger Erzbischof, gesegnet. 1961 konsekrierte Bischof Olbert die Steyler Seminarkirche (unter anderem auch vor 60 Jahren im Mai 1958 die Roberner Kirche „St. Pius X“) 1962 konnte das Internatsgebäude für 70 Schüler, die vorwiegend das Gymnasium, aber auch andere Mosbacher Schulen besuchten, bezogen werden. Es bestand bis 1979. 1980 mieteten das Dekanat unter Dekan Englert und die Berufsakademie als Außenstelle von Mannheim die Räume an. Seit Mitte der 80er-Jahre nutzt die Berufsakademie beziehzungsweise die Duale Hochschule die Räume unter der Kirche und des Internatsgebäudes alleine.

Die Steyler Patres waren mit ihrem verantwortungsbewusst wahrgenommen priesterlichen Dienst fest in der Region verankert. Tätigkeitsbereiche der Niederlassung waren Pfarreiarbeit, pastorale Aushilfe in vielfältiger Form (Ausweitung nach der Auflösung des Internats 1979), tägliche Gottesdienste und Beicht- und Gesprächsangebote in „St. Bernhard“ und Krankenhausseelsorge.

Letztere wurde bereits von Anfang an wahrgenommen und schloss auch die damals im Krankenhaus tätigen St. Josephs-Schwestern mit ein. Offizielle Beauftragungen seitens des Erzbistums bestanden unter anderem für Pater Yoseph Bugalit Barat als Kooperator in der heutigen Seelsorgeeinheit Elztal-Limbach-Fahrenbach (2006 bis 2014) und wie bereits erwähnt für Pater Mack beziehungsweise den Konvent für das Balsbacher Kloster der Clarissen-Kapuzinerinnen (1994 bis 2015).

In der Vakanzzeit der Pfarreien Limbach und Wagenschwend 1999 lag die Mitverantwortung dort in Händen von Pater Joseph Puthuparampil als Vikar. nsch

