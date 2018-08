„Film ab“ im Burggraben

Anzeige

Donnerstag, 16. August: „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“.

Freitag, 17. August: „Wunder“.

Samstag, 18. August: „Mamma Mia 2: Here we go Again!“

Sonntag, 19. August: „Die Verlegerin“.

Montag, 20. August: „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“.

Dienstag, 21. August: „Unsere Erde 2“.

Mittwoch, 22. August: „Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“.

Donnerstag, 23. August: „Grüner wird´s nicht sagte der Gärtner und flog davon“.

Freitag, 24. August: „Sauerkrautkoma“.

Samstag, 25. August: „Die Sch’tis in Paris – Eine Familie auf Abwegen“.

Sonntag, 26. August: „Laible und Frisch – Da goht der Doig“.

Es gibt ein eignes Programmheft, das in den Mosbacher Geschäften, der Tourist Information und an der Mosbacher Sommer-Tafel vor dem Rathaus ausliegt und im Internet komplett einzusehen und unter www.mosbach.de/Der_Mosbacher_Sommer heruntergeladen kann.

