Fit im Park wieder auf dem Programm

Mosbach.„Fit im Park“ heißt es wieder vom 5. bis 29. August in Mosbach. Jeweils über 1000 Personen haben in den beiden vergangenen Jahren an den kostenlosen Mitmachangeboten wie Yoga, Zumba oder Fit mit Köpfchen teilgenommen. Selbst ganze Vereinsmannschaften sind gekommen und haben Yoga oder Zumba in ihren Trainingsbetrieb integriert. Für Fußballer, Handballer und Volleyballer neue Erfahrungen und Bewegungsabläufe. In Zusammenarbeit von Stadtverwaltung Mosbach und VHS Mosbach haben VHS Fachgebietsleiterin Gesundheit Dr. Magdalene Hecht und Sportbeauftragter Philipp Parzer nun auch 2019 ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt. Dabei wird am Konzept nichts geändert, bei den Angeboten wieder ein wenig. Wichtig war dabei eine bunte Vielfalt der Sportkurse für jeden Alters- und Fitnesszustand, aber auch etwas Abwechslung zum vergangenen Jahr anzubieten. Insbesondere ein Angebot auch für Männer sollte in diesem Jahr hinzukommen. Als Angebote stehen in diesem Jahr Orifit, Simply the best, Zumba, Yoga, Bewegung mit Köpfchen und Pilates auf dem Programm. Die Teilnahme bleibt weiterhin kostenfrei. Je nach Angebot müssen die Teilnehmer entsprechendes Schuhwerk und eine Gymnastikmatte mitbringen. Auch an den Veranstaltungsorten der vergangenen Jahre hält man fest. Der Elzpark und das Elzstadion haben sich bewährt, so das Organisationsteam. Offen bleibt für alle Beteiligten nur die Frage des Wetters. Soweit es die Wetterbedingungen zulassen, finden die Kurse statt. Die Zeiten: Montag, 18 bis 19 Uhr Simply the Best; Montag, 19 bis 20 Uhr Orifit; Dienstag, 19 bis 20 Uhr Zumba; Mittwoch, 10 bis 11 Uhr Yoga; Donnerstag, 18 bis 19 Uhr Bewegung mit Köpfchen; Donnerstag, 19 – 20 Uhr Pilates-Training.

