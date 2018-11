Fleißige Hände für Kinderhospizdienst

Mosbach.Seit Mitte des Jahres hat es sich Holger Noe zur Aufgabe gemacht, den Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis in seiner Funktion als Tempelritter zu unterstützen. Es kam ihm der Gedanke, den Aspekt der behüteten Kinder und deren Familien in anderer Form zum Ausdruck zu bringen.

Offenes Ohr gefunden

So fand er bei Janina Kretz und Lena Fröscher vom Mosbacher Fachgeschäft „Stoffmädle“ und „Herr Fröhlich“ gleich ein offenes Ohr für sein Projekt, „Hüte“ für Kinder zu fertigen. Schließlich folgten 17 Frauen und ein Mann dem Aufruf des „Stoffmädles“. In den Räumen der Gemeinde St. Cäcilia in Mosbach wurden fleißig Stoffe zugeschnitten und die Nähmaschinen surrten. Eine der Helferinnen kam sogar aus Heilbronn angefahren – sie hatte den Aufruf bei Facebook gesehen.

„Was ist das schon für eine Entfernung, wenn man etwas Gutes unterstützen kann?“, so die junge Frau. Wer nicht nähen konnte, half an anderer Stelle mit. Mit leckeren Kuchenspenden wurden die fleißigen „Stoffmädle“ gut versorgt. Vier Stunden später waren viele Meter Stoff zu schönen Kindermützen- und Halssockensets vernäht worden.

Beim Hoffest erhältlich

Bettina Frisch vom Ambulanten Kinderhospizdienst sowie Holger Noe vom Tempelritterorden bedankten sich ausdrücklich bei den Initiatorinnen Janina Kretz und Lena Fröscher sowie bei allen Teilnehmerinnen, die ihre wertvolle Zeit gespendet haben. Die so entstandenen Kleidungsstücke können unter anderem auf dem weihnachtlichen Hoffest der Familie Schwing am 24. und 25. November in Rumpfen bei Mudau erstanden werden. Der Erlös des Verkaufs kommt dem Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwalad-Kreis zu Gute.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018