Fränkischer „Dreggsagg“ bricht sämtliche Tabus

Mosbach.Michl Müller geht mit seinem neuen Programm „Müller… nicht Shakespeare“ auf Tour. Am Sonntag, 14. Oktober, um 18 Uhr gastiert er in der Alten Mälzerei in Mosbach. Scharfsinnig nimmt Michl Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft auf’s Korn. Dabei ist der Humor des fränkischen Kabarettisten gewohnt lebensnah und authentisch. Der selbsternannte „Dreggsagg“ (Fränkisch für „Schelm“) aus Bad Kissingen spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus.

Alltäglicher Wahnsinn

Michl Müllers Kabarettprogramm ist packend und mitreißend bei seiner Reise durch den alltäglichen Wahnsinn der aktuellen Zeit. Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen Charme hat er dabei das Publikum schnell auf seiner Seite.