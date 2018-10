Frau bei Autounfall verletzt

Mosbach.Eine verletzte Autofahrerin und Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend an der Einmündung Mosbacher Straße/Pfalzgraf-Otto-Straße in Neckarelz ereignet hat. Die 29-Jährige war mit ihrem Suzuki von der Industriestraße in Richtung Ortsmitte Neckarelz unterwegs und wollte an der Einmündung nach links abbiegen, so die Polizei. Dort missachtete sie die Vorfahrt eines 41-Jährigen, der mit seinem VW von Neckarelz in Richtung Industriestraße fuhr. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Die Unfallverursacherin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. pol

