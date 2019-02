Frau bei Unfall leicht verletzt

Mosbach.Leichte Verletzungen erlitt eine 45-jährige Frau bei einem Unfall am Donnerstag gegen 21 Uhr an der Einmündung Eisenbahnstraße/Odenwaldstraße in der sogenannten Mosbacher Wanne.

Die Frau wollte von der Eisenbahnstraße nach links auf die Odenwaldstraße fahren. Zeitgleich übersah ein auf der Odenwaldstraße in Richtung Neckarelz fahrender Golf-Fahrer offenbar das Rotlicht der Ampelanlage. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto des 60-Jährigen und dem Opel.

Dadurch wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge hatten nach dem Unfall nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

