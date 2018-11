„Frauen und Finanzen“

Mosbach.Die Sparkasse Neckartal-Odenwald präsentiert am Donnerstag, 15. November, um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei Mosbach einen Informations- und Unterhaltungsabend, der nur für Frauen bestimmt ist. Männer haben deshalb an diesem Abend keinen Zutritt.

Die ZDF-Moderation und Börsenexpertin Valerie Haller beleuchtet im fachlichen Teil unter dem Titel „Von Bullen und Bären – die Börse in 1:30“ die aktuelle Lage an den Finanzmärkten. Den zweiten Teil gestaltet die ebenso bekannte TV-Moderatorin und Bestsellerautorin, Amelie Fried.

In ihrem Vortrag „Frauen und Geld – eine komplizierte Beziehung“ spornt sie alle Frauen insbesondere zu mehr Mut und Eigenverantwortung an, wenn es um das sensible und persönliche Thema Finanzen bzw. Geld geht.

